Заболеваемость гриппом в Одессе превысила эпидпорог

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5 тысяч 359 одесситов.

По информации «Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины», больше всего болеют дети до 17-ти лет – 72,9%.

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 2,7%.

При этом медики подчеркивают, что вакцинация является эффективным методом профилактики гриппа.

В Украине в нынешнем эпидсезоне зарегистрированы две вакцины от гриппа – Ваксигрип Тетра (Франция) и Джи Си Флю (Южная Корея).

Жители Одессы могут приобрести вакцину в аптеках и пройти вакцинацию в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи или детской поликлиники.

Фото: avitsenna.uz

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!