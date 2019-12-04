Заболеваемость гриппом в Одессе превысила эпидпорог

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5 тысяч 359 одесситов.
По информации «Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины», больше всего болеют дети до 17-ти лет – 72,9%.
Эпидемический порог заболеваемости превышен на 2,7%.
При этом медики подчеркивают, что вакцинация является эффективным методом профилактики гриппа.
В Украине в нынешнем эпидсезоне зарегистрированы две вакцины от гриппа – Ваксигрип Тетра (Франция) и Джи Си Флю (Южная Корея).
Жители Одессы могут приобрести вакцину в аптеках и пройти вакцинацию в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи или детской поликлиники.
Фото: avitsenna.uz
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