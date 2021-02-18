За вырубкой лесов и застройкой побережья в Украине будут следить спутники

В Украине с помощью аэрокосмической съемки будут отслеживать незаконные рубки леса, добычу полезных ископаемых, стихийные свалки и застройку побережья водоемов.

Об этом договорились представители Государственного космического агентства Украины (ГКА) и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает пресс-служба ГКА.

Как отметил исполняющий обязанности председателя ГКА Михаил Лев, спутниковые снимки помогут противостоять и предупреждать преступлениям в экологической сфере.

«Теперь и в экологической сфере уровень реагирования на угрозы будет отвечать мировым стандартам использования спутникового ресурса», – сказал Лев.

В свою очередь заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко добавил, что инспекторы смогут получать четкие координаты мест, где происходят нарушения, и быстрее определять виновных.

«Этот новый инструмент подхода к экологическому контролю находится на этапе тестирования. Он поможет упростить процедуру проведения самих проверок, ускорит начисления убытков и станет существенным доказательством в судах», – заявил Шахматенко.

Сейчас ГКА работает над нормативным обеспечением статуса спутниковых снимков в качестве доказательств в судах.

Фото: Kp.ua