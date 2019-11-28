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Новости Одессы и Одесской области

За виловлену у Хаджибейському лимані рибу чоловік заплатить 270 тисяч гривень

За виловлену у Хаджибейському лимані рибу чоловік заплатить 270 тисяч гривень

Правопорушник виявився жителем Біляївського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

На Хаджибейському лимані 32-річний рибалка на човні витягнув сітками зо двісті кілограмів пеленгасу. Сума збитку, завданого рибному господарству України, наразі встановлюється. За попередніми висновками фахівців, вона може сягнути 270 тисяч гривень.

Правопорушник виявився жителем Біляївського району. Рибу, а також заборонені знаряддя лову разом із човном працівники водної поліції вилучили.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. За незаконне зайняття рибним промислом санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: Нацполіція

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