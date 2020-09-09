За вбивство матері одесит проведе 7 років за ґратами

Мешканець Іванівського району проведе 7 років за ґратами за вбивство матері.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканця Іванівського району, який забив до смерті свою матір.

Вироком районного суду зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні минулого року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у ході сварки зі своєю матір’ю, наніс їй удари руками в область голови та тулуба.

Від завданих тілесних ушкоджень жінка померла.

Фото: пресслужба