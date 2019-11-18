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Новости Одессы и Одесской области

За сколько отремонтируют улицу в районе одесского “Привоза”?

За сколько отремонтируют улицу в районе одесского “Привоза”?

Речь идет об улице Новощепной ряд, где хотят обустроить автодорожный комплекс со всей необходимой атрибутикой.

Там планируют отремонтировать фундамент и покрытие шоссе, тротуаров, нанести разметку, установить несколько остановок транспорта. Кроме того, собираются обустроить обособленную и совмещенную трамвайные колеи, оснастить дорогу знаками и поставить светофоры.

Об этом сообщает УСИ.

Также намерены привести в порядок телекоммуникации, сети электро- и водоснабжения, обустроить ливневки, позаботиться о пожарных гидрантах.

Идея принадлежит горуправлению дорожного хозяйства. Там уже объявили тендер, ищут подрядчика. Тем, кто возьмется за реконструкцию улицы, обещают 160 миллионов гривен.

Тендерные предложения будут принимать до 26 декабря. А уже 31 января определят победителя в ходе аукциона. На то, чтобы завершить все работы, по подсчетам, должно уйти около двух лет.

Примечательно, что изначально на капитальный ремонт Новощепного ряда собирались потратить всего 34 миллиона гривен, об этом говорили в мэрии. В такую сумму реконструкцию оценили, поскольку отремонтировать там нужно всего 600 метров.

Фото: usionline.com, uc.od.ua

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Владимир
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Владимир

Мне больше всего понравилась фраза : “Примечательно, что изначально на капитальный ремонт Новощепного ряда собирались потратить всего 34 миллиона гривен, об этом говорили в мэрии. В такую сумму реконструкцию оценили, поскольку отремонтировать там нужно всего 600 метров.”. Я конечно понимаю, что при нашем мере эту сумму умножат на необходимый, для его личного пользывания, коэффициент.

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