За шахрайство у понад 80 тис доларів США мешканець Одещини проведе за ґратами 7 років

Чоловік ввів в оману двох потерпілих, розповівши про свою начебто успішну посередницьку діяльність у сфері реалізації арештованого майна з прилюдних торгів.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.
Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно 34-річного мешканця Чорноморська, підозрюваного у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).
Вироком суду чоловіка визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Слідством встановлено, що шахрай ввів в оману двох потерпілих, розповівши про свою начебто успішну посередницьку діяльність у сфері реалізації арештованого майна з прилюдних торгів. Засуджений запропонував їм допомогти викупити нерухомість «за дуже прийнятною ціною» на торгах.
Таким чином, сфальсифікувавши усю необхідну документацію, ділок заволодів коштами довірливих громадян у понад 80 000 доларів США.
Фото: Чернівці.Online
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