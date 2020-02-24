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Новости Одессы и Одесской области

За питанием в одесских школах будут следить советы, в которые смогут войти родители

За питанием в одесских школах будут следить советы, в которые смогут войти родители

Родители одесских школьников все больше стремятся контролировать качество питания своих детей. До 1 марта во всех школах города пройдут заседания советов по питанию, которые займутся такими проверками.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич после аппаратного совещания в мэрии.

В советы по вопросам питания в школах смогут войти родители, педагоги, медицинские сотрудники, в том числе медсестры по диетическому питанию.

Для того, чтобы попасть в совет, родителям нужно будет оформить медкнижки, которые позволят присутствовать на пищеблоке школы.

При этом с 1 марта в одесских школах появится должность медсестры по диетическому питанию. Елена Буйневич признала, что таких специалистов в Одессе не хватает, но возможность взять такого специалиста, по ее словам, в школах есть.

Советы по питанию уже зарегистрированы во всех школах Одессы, но пока они не везде работают.

Чиновница пояснила, что советы будут контролировать весь процесс организации питания в школах: как привозят продукты; сопровождается ли каждая партия продуктов необходимыми документами; соблюдается ли температурный режим и условия хранения; свежие ли продукты и соответствуют ли они заявленному сорту; как проходит приготовление блюд; соблюдаются ли санитарно-гигиенические нормы на пищевом блоке; как проводится сервировка и т.д.

Фото: 112.ua

Видео: Одесский горсовет

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