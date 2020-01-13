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Новости Одессы и Одесской области

За перевищення швидкості українських водіїв оштрафували на понад 90 мільйонів гривень

За перевищення швидкості українських водіїв оштрафували на понад 90 мільйонів гривень

Одеса не потрапила до рейтингу міст із найбільшою кількістю штрафників.

Про це ІА УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції Національній поліції України у відповідь на запит.

З 1 січня по 30 листопада 2019 року в Україні за перевищення швидкісного режиму зафіксованого за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM винесено 351 907 постанов за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину) КУпАП та ч. 3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину) КУпАП.

Так, за період з 1 січня по 30 листопада 2019 року на території України накладено штрафів на загальну суму у 97 583 492 грн, з яких сплачено 86 790 568 грн. Так, найбільшу суму штрафів через перевищення швидкості накладено у Львівській області – 9 684 645 грн, з яких сплачено 8 918 125 грн, у Житомирській області – 8 314 732 грн, з яких сплачено 7 312 538 грн, у Вінницькій області – 7 829 435 грн, з яких сплачено 6 979 512 грн та у Київській області – 7 103 790 грн, з яких сплачено 6 186 882 грн.

Тим часом у Києві накладено штрафів на суму 6 295 704 грн, з яких сплачено 5 120 804 грн.

Найменшу суму штрафів накладено у Сумській області – 421 005 грн, з яких сплачено 398 987 грн, у Луганській області – 470 730 грн, з яких сплачено 393 530 грн та у Кіровоградській області – 923 865 грн, з яких сплачено 828 865 грн.

Нагадаємо, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.

Фото: ВЛАСНО.info

 

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