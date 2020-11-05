Новости Одессы и Одесской области

За грибами: едем в Саврань с опытным проводником

За грибами: едем в Саврань с опытным проводником

Сезон грибов в самом разгаре, поэтому всем любителям «грибалки» самое время хватать лукошки и собираться за уловом.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Самое грибное место возле Одессы — это Савранский лес. Туда на грибную охоту и предлагаем отправиться вместе с Украина-тур 

Поездка за грибами в Саврань — это тур на один день. Утром выехали, а вечером вы дома с полным лукошком опят, маслят, зеленушек. Водить по Савранскому лесу вас будет грибник з 40-летним опытом. Он не только досконально знает все грибные места, что гарантирует вам «улов», но и разбирается в грибах как никто другой — все, что попадет в ваши корзинки пройдет проверку на съедобность.  

Серьезный улов на грибной охоте

Что входит в стоимость тура

  • Проезд
  • Грибная охота в сопровождении опытного грибника

Обед оплачивается дополнительно

Стоимость

  • Взрослый 500 гривен/ 450 гривен ребенок – ранее бронирование (более чем 3 дня до поездки
  • Взрослый 650 гривен/ 600 гривен ребенок (за 3 и меньше дней до поездки)

Если вы хотите пообедать в уютной сельской хате с соответствующим гостеприимством — это будет стоить еще 150 гривен с человека. В меню домашний борщ, биток свиной или куриный, салат, картошечка и вино. 

Даты

12 ноября, четверг
14 ноября, суббота
19 ноября, четверг
21 ноября, суббота

Количество мест для каждой поездки ограничено 20 туристами. 

Забронировать тур

Если вы хотите узнать, куда еще в Одесской области можно поехать на грибную охоту — читайте этот материал о грибных местах.

Фото: Unsplash, предоставлено компанией

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить