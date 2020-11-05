За грибами: едем в Саврань с опытным проводником

Сезон грибов в самом разгаре, поэтому всем любителям «грибалки» самое время хватать лукошки и собираться за уловом.

Самое грибное место возле Одессы — это Савранский лес. Туда на грибную охоту и предлагаем отправиться вместе с Украина-тур

Поездка за грибами в Саврань — это тур на один день. Утром выехали, а вечером вы дома с полным лукошком опят, маслят, зеленушек. Водить по Савранскому лесу вас будет грибник з 40-летним опытом. Он не только досконально знает все грибные места, что гарантирует вам «улов», но и разбирается в грибах как никто другой — все, что попадет в ваши корзинки пройдет проверку на съедобность.

Что входит в стоимость тура

Проезд

Грибная охота в сопровождении опытного грибника

Обед оплачивается дополнительно

Стоимость

Взрослый 500 гривен/ 450 гривен ребенок – ранее бронирование (более чем 3 дня до поездки

Взрослый 650 гривен/ 600 гривен ребенок (за 3 и меньше дней до поездки)

Если вы хотите пообедать в уютной сельской хате с соответствующим гостеприимством — это будет стоить еще 150 гривен с человека. В меню домашний борщ, биток свиной или куриный, салат, картошечка и вино.

Даты 12 ноября, четверг

14 ноября, суббота

19 ноября, четверг

21 ноября, суббота

Количество мест для каждой поездки ограничено 20 туристами.

Забронировать тур

Если вы хотите узнать, куда еще в Одесской области можно поехать на грибную охоту — читайте этот материал о грибных местах.

Фото: Unsplash, предоставлено компанией