За грибами: едем в Саврань с опытным проводником

Сезон грибов в самом разгаре, поэтому всем любителям «грибалки» самое время хватать лукошки и собираться за уловом.
Самое грибное место возле Одессы — это Савранский лес. Туда на грибную охоту и предлагаем отправиться вместе с Украина-тур
Поездка за грибами в Саврань — это тур на один день. Утром выехали, а вечером вы дома с полным лукошком опят, маслят, зеленушек. Водить по Савранскому лесу вас будет грибник з 40-летним опытом. Он не только досконально знает все грибные места, что гарантирует вам «улов», но и разбирается в грибах как никто другой — все, что попадет в ваши корзинки пройдет проверку на съедобность.
Что входит в стоимость тура
- Проезд
- Грибная охота в сопровождении опытного грибника
Обед оплачивается дополнительно
Стоимость
- Взрослый 500 гривен/ 450 гривен ребенок – ранее бронирование (более чем 3 дня до поездки
- Взрослый 650 гривен/ 600 гривен ребенок (за 3 и меньше дней до поездки)
Если вы хотите пообедать в уютной сельской хате с соответствующим гостеприимством — это будет стоить еще 150 гривен с человека. В меню домашний борщ, биток свиной или куриный, салат, картошечка и вино.
Даты
12 ноября, четверг
14 ноября, суббота
19 ноября, четверг
21 ноября, суббота
Количество мест для каждой поездки ограничено 20 туристами.
Забронировать тур
- Телефон: 063-556 7899, 048-7099802, 063-5567899
- Вайбер: https://bit.ly/3esnTMu
- Телеграмм: https://bit.ly/350vqz1
Если вы хотите узнать, куда еще в Одесской области можно поехать на грибную охоту — читайте этот материал о грибных местах.
Фото: Unsplash, предоставлено компанией