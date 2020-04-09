За добу на Одещині підтвердили 8 нових випадків інфікування коронавірусом

За минулу добу на Одещині підтверджено 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Загалом у нашій області зареєстровано 51 офіційно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
Чекаємо на деталі від лабораторного центру МОЗ в Одесі.
Зараз кожен пацієнт отримує медичну допомогу. Бажаю їм здоров’я та знов нагадую про важливість дотримання правил карантину.
Фото: УНІАН
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