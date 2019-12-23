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Новости Одессы и Одесской области

З початку епідсезону через грип госпіталізовано майже 45 тис осіб, 80% із них – діти

З початку епідсезону через грип госпіталізовано майже 45 тис осіб, 80% із них – діти

Із 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 людей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. людей.

Протягом 50-го тижня на ГРВІ захворіли 171 554 людини, із них 70% — діти віком до 17 років.

З початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб, із них 80% — діти. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до 4-х років.

Минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйони українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. За перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °С і більше, кашель, в окремих випадках — блювота і пронос) обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров’я.

Фото: kremenets.city

 

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