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Новости Одессы и Одесской области

З початку епідемії на Одещині зафіксували три підозри на коронавірус – жодна з них не підтвердилась

З початку епідемії на Одещині зафіксували три підозри на коронавірус – жодна з них не підтвердилась

В Одеській області з початку світової епідемії коронавірусу COVID-19 було зафіксовано три підозри на новий вірус і жодна не підтвердилась.

Про це йдеться у коментарі директора Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Віталія Гончарова виданню Радіо Свобода.

Одну людину з підозрою на коронавірус виявили в аеропорту Одеси, ще двоє – звернулись самостійно.

З 26 лютого на одеському летовищі почали перевіряти усіх пасажирів, що прибувають в місто, і не тільки з тих країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, – перевіряють також пасажирів і внутрішніх авіарейсів.

– У випадку підозри захворіння на коронавірус людина буде ізольована і здійснюватиметься відбір матеріалу для проб спочатку на грип та ГРВІ. Ці матеріали будуть доставлені в імуновірусологічну лабораторію Одеського обласного лабораторного центру з метою виключення коронавірусу. Якщо будуть клінічні симптоми і анамнез буде свідчити про наявність, і перебування в країнах, де зареєстровані випадки на коронавірус, матеріал буде доставлений в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Києві, в центральну референслабораторію, – зазначив Гончаров.

Він додав, що для дослідження на грип та ГРВІ потрібна одна доба, а на перевірку матеріалу на коронавірус – близько 2-3 днів.

– Людей, які прибувають з потенційно небезпечних країн, зокрема Китаю, ми опитуємо, беремо домашні адреси і телефони – проводимо епіднагляд. Є й інші симптоми – кашель, пітливість, задишка, блідий вигляд, слабкість – цілий комплекс, крім температури. Ми їх досліджуємо і виявляємо, – зазначив лікар-епідеміолог санітарно-карантинного відділу аеропорту «Одесса» Ігор Гринчук.

Фото: Цензор.НЕТ

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