З Одеського зоопарку втекли три мавпи: як їх намагалися впіймати? (відео)

Три плащоносні павіани (гамадрили) втекли сьогодні з одеського зоопарку.

Про це повідомляє видання Думская з посиланням на директора зоопарку Ігоря Бєлякова.

Втік ватажок-самець, молодий самець і самочка. Одного павіана зловили відразу. Ще один бігав по території зоопарку, а третій встиг переміститися на територію трамвайного депо.

До пошуків і затримання втікачів були залучені співробітники поліції і рятувальники.

Згодом усіх мавп спіймали. Ніхто не постраждав. Для упіймання використовувався транквілізатор. Тваринам відразу ж був введений антидот, і вони відчувають себе добре. Зараз гамадрили знаходяться у ветеринарному відділенні.

Фото: Думская