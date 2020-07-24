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З Одеського зоопарку втекли три мавпи: як їх намагалися впіймати? (відео)

З Одеського зоопарку втекли три мавпи: як їх намагалися впіймати? (відео)

Три плащоносні павіани (гамадрили) втекли сьогодні з одеського зоопарку.

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Про це повідомляє видання Думская з посиланням на директора зоопарку Ігоря Бєлякова.

Втік ватажок-самець, молодий самець і самочка. Одного павіана зловили відразу. Ще один бігав по території зоопарку, а третій встиг переміститися на територію трамвайного депо.

До пошуків і затримання втікачів були залучені співробітники поліції і рятувальники.

Згодом усіх мавп спіймали. Ніхто не постраждав. Для упіймання використовувався транквілізатор. Тваринам відразу ж був введений антидот, і вони відчувають себе добре. Зараз гамадрили знаходяться у ветеринарному відділенні.

Фото: Думская

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