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З Одеси в Грузію або на Кіпр: SkyUp запустить два нових рейси

З Одеси в Грузію або на Кіпр: SkyUp запустить два нових рейси

Рейси до Ларнаки та Батумі виконуватимуться з кінця травня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp у Facebook.

Одесо, як же ми скучили! Але знаємо, що точно побачимося на нових регулярних рейсах! Сьогодні ми розпочинаємо продаж квитків на літні напрямки з Одеси на крилах SkyUp Airlines, – повідомили у пресслужбі.

Ціни в один кінець без багажу, актуальні на момент публікації:

  • Одеса — Ларнака — від 1 768 грн
  • Ларнака — Одеса — від 1 842 грн

Коли: з 29.05.20 до 06.10.20
Розклад: вівторок, п’ятниця

  • Одеса — Батумі — від 1 649 грн
  • Батумі — Одеса — від 1 559 грн

Коли: з 29.05.20 до 05.10.20
Розклад: понеділок, п’ятниця

Як зазачається, квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.

Також у SkyUp натякнули на те, що це ще не усі оголошені напрямки з Одеси:

– Це ще не все, Одесо!

Фото: LIGA.net

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