З Одеси в Грузію або на Кіпр: SkyUp запустить два нових рейси

Рейси до Ларнаки та Батумі виконуватимуться з кінця травня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба SkyUp у Facebook.
Одесо, як же ми скучили! Але знаємо, що точно побачимося на нових регулярних рейсах! Сьогодні ми розпочинаємо продаж квитків на літні напрямки з Одеси на крилах SkyUp Airlines, – повідомили у пресслужбі.
Ціни в один кінець без багажу, актуальні на момент публікації:
- Одеса — Ларнака — від 1 768 грн
- Ларнака — Одеса — від 1 842 грн
Коли: з 29.05.20 до 06.10.20
Розклад: вівторок, п’ятниця
- Одеса — Батумі — від 1 649 грн
- Батумі — Одеса — від 1 559 грн
Коли: з 29.05.20 до 05.10.20
Розклад: понеділок, п’ятниця
Як зазачається, квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.
Також у SkyUp натякнули на те, що це ще не усі оголошені напрямки з Одеси:
– Це ще не все, Одесо!
Фото: LIGA.net
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