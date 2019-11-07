З грудня в Одесі будуть демонструвати 5G-зв’язок: місце тестування

Демонстрацію влаштують на пів року у магазині оператора lifecell.

Про це йдеться у відповідному рішенні Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації.

Мобільний оператор lifecell спільно з компанією Ericsson Ukraine буде демонструвати технологію 5G в магазинах оператора в шести містах України. Такий експеримент триватиме з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року.

Згідно з текстом рішення, технологія 5G в діапазоні n78 демонструватиметься в магазинах продажу lifecell:

у Києві (Бессарабська площа та ТЦ “Оушен Плаза”);

у Дніпрі (бул. Європейський);

у Харкові (вул. Ярослава Мудрого);

у Львові (просп. Свободи);

в Одесі (вул. Дерибасівська);

у Черкасах (вул. Смілянська).

Відзначається, що управління обладнанням базової станції Radio DOT System буде здійснюватися спеціалізованим тестовим ядром мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (тільки доступ до публічної мережі інтернет, без можливості здійснення голосових дзвінків).

Фото: Habr