З 1 січня в Одесі запрацює проєкт «е-Малятко»: зареєструвати новонароджених малюків можна буде онлайн

Цей проєкт позбавить одеситів необхідності подавати десятки документів до різних установ та організацій.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Проєкт «е-Малятко» впроваджується в рамках україно-швейцарської програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України і фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва та передбачає надання комплексу послуг при народженні дитини за однією заявою:

– реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

– визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі);

– державна реєстрація народженої дитини;

– реєстрація в Єдиному державному демографічному реєстрі з присвоєнням унікального запису;

– реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

– визначення належності дитини до громадянства України;

– реєстрація місця проживання дитини;

– призначення допомоги при народженні дитини;

– видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за певних умов);

– призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

Батьки звертатимуться до адміністратора ЦНАПу одразу ж у пологовому будинку, де для цього буде організовано віддалене робоче місце адміністратора.

Цей проєкт позбавить одеситів необхідності подавати десятки документів до різних установ та організацій.

Старт пілотного проєкту заплановано вже на 1 січня 2020 року.

Фото: Новинарня

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