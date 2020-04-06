YouTube-канал та 14 телеканалів: відсьогодні розпочалася Всеукраїнська школа онлайн (розклад уроків)

Вже сьогодні, 6 квітня, на YouTube-каналі МОН, а також ще на 14 телеканалах та медіаресурсах о 10:00 розпочнеться трансляція уроків для учнів 5-11 класів на карантині.
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України.
На YouTube-каналі МОН можна переглянути уроки абсолютно для кожного класу. Публікуватимуться вони за розкладом – один за одним, щоб можна було краще структурувати заняття. Під кожним відео учень також може знайти рекомендоване домашнє завдання на закріплення теми.
Розклад занять:
Для учнів, що мають проблеми з підключенням до Інтернету, всі уроки також транслюватимуться українськими телеканалами. Так, за класами закріплено такі телеканали:
Можливість долучитися до трансляції відеоуроків відкрита для всіх українських телеканалів. Так, завдяки цьому вже після анонсування уроків до трансляції долучилися 5 канал, що транслюватиме 7 клас, та медіаресурс MEGOGO, що розмістить у себе абсолютно всі уроки.
- 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
- 6 клас – ZOOM та News One
- 7 клас – 5 канал та ZIK
- 8 клас – Індиго та УНІАН
- 9 клас – Рада та UA:Культура
- 10 клас – UA:Перший
- 11 клас – М1
Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.
Транслюватимуться уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.
Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.
Організатори закликають батьків завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатись. Залишаємось вдома! Вчимось вдома!
Фото: investigator.org.ua
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