Взят под арест охранник ночного клуба, подозреваемый в убийстве человека во время потасовки у входа

По ходатайству прокуратуры взят под арест 24-летний охранник клуба “Гранат” на ул. Екатерининской, подозреваемый в нанесении смертельных травм одному из посетителей.

Следствием установлено, что 8 июля возле развлекательного заведения между сотрудниками охранного агентства и двумя мужчинами, пришедшими в клуб, возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил одного из посетителей в область головы. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины ведут следователи Приморского отдела полиции.

Ранее СМИ сообщали, что предположительной причиной смерти человека стало падение после толчка охранника и удар головой об бордюр.

Фото: informator.news