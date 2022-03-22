Выжил в Бухенвальде: от попадания ракеты погиб 96-летний харьковчанин

Бывший заключенный нацистских концлагерей Бухенвальд, Пенеменде, Дора и Берген-Бельзен 96-летний Борис Романченко погиб после того, как в его дом в Харькове попала российская ракета. Об этом сообщается на Twitter-странице «Мемориал Бухенвальд-Дора».

Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета «Мемориала Бухенвальд-Дора» и активно агитировал за то, чтобы из памяти людей никогда не стерлись жуткие страницы нацистских преступлений во время Второй Мировой войны.

В 2012 году во время торжеств по случаю освобождения концлагеря Бухенвальд Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда о «Создании нового мира, где будет царить мир и свобода».

«Денацификация»…

Фото: «Суспільне. Харків» и Twitter-страница «Мемориал Бухенвальд-Дора»