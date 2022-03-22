Новости Одессы и Одесской области

Выжил в Бухенвальде: от попадания ракеты погиб 96-летний харьковчанин

Выжил в Бухенвальде: от попадания ракеты погиб 96-летний харьковчанин

Бывший заключенный нацистских концлагерей Бухенвальд, Пенеменде, Дора и Берген-Бельзен 96-летний Борис Романченко погиб после того, как в его дом в Харькове попала российская ракета.
Об этом сообщается на Twitter-странице «Мемориал Бухенвальд-Дора».

Рецепты

Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета «Мемориала Бухенвальд-Дора» и активно агитировал за то, чтобы из памяти людей никогда не стерлись жуткие страницы нацистских преступлений во время Второй Мировой войны.

Борис Романченко во время акции памяти у ворот немецкого концлагеря в 1990-х
годах

В 2012 году во время торжеств по случаю освобождения концлагеря Бухенвальд Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда о «Создании нового мира, где будет царить мир и свобода».

«Денацификация»…

Фото: «Суспільне. Харків» и Twitter-страница «Мемориал Бухенвальд-Дора»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить