Выводили деньги в Россию: в Одессе разоблачили крупный конвертцентр (фото)

В Одессе сотрудники СБУ раскрыли конвертационный центр, который с начала 2020 года оказывал коммерсантам услуги по минимизации налогов.

В частности, через центр проходили средства компаний, которые выполняли услуги за счет бюджетных средств. Общий оборот «конверта» составил более 500 млн гривен, сообщи в пресс-центре СБУ.

Эти деньги через ряд подконтрольных фирм выводили на счета в других странах. В том числе — в России.

Сотрудники СБУ зафиксировали перевод в РФ нескольких сотен миллионов рублей.

Спецслужба провела обыски у дельцов. Изъяли «черную» бухгалтерию, наличность в разных валютах на сумму 9 млн гривен и оргтехнику.

Ранее СБУ обнаружила банду, выпускавшую сигареты на подпольной табачной фабрике в Одесской области.

Фото: СБУ

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