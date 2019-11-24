Высотка около одесского аэропорта: суды признают строительство законным

Об этом сообщает издание «Монитор».

В июне 2018 года Окружной административный суд Одессы принял к рассмотрению иск от Государственной авиационной службы Украины касательно незаконности возведения зданий по адресу улица Костанди, 162. В иске было указано, что ЖК «Вернисаж» строят без согласования с авиаслужбой. Однако иск касательно стройки подали поздно – после того, как дом уже был введен в эксплуатацию Управлением ГАСК Одесского городского совета 30 декабря 2016 года.

Также запоздала в свое время Госавиаслужба с проверкой ЖК, в ходе которой узнала о нарушениях, а именно – о несогласовании разрешительной документации с эксплуатантом территории КП «Международный аэропорт «Одесса»». Из-за установленных фактов авиаслужба обязала прекратить стройку. Но уже как год здание было введено в эксплуатацию, и никакие строительные работы там не проводили.

В ходе судебного процесса «Городское капитальное строительство» с Департаментом ГАСИ в Одесской области подали отзыв на иск, в котором объяснили свои действия тем, что у застройщика были все разрешительные документы. А вот насколько законно получены были застройщиком эти документы, суд не выяснял, так как это не было предметом спора.

15 мая 2019 года суд решил не удовлетворить иск истца и пришел к выводу, что строительство объекта (уже сданного в эксплуатацию) осуществляется на законных основаниях и при наличии разрешительных документов. Также суд сослался на то, что проверка от Госвиаслужбы должна была проходить совместно с экспертами «Городского капитального строительства» и ГАСИ в Одесской области. Только с ними можно было бы подтвердить, что строительство находится в радиусе 10 км от аэродрома.

Сразу была подана апелляция в Пятый апелляционный админсуд Одессы. Госавиаслужба требовала признать незаконной выдачу декларации ГАСКа о готовности объекта к эксплуатации и тем самым отменить решение суда первой инстанции. Но 23 октября апелляционный суд оставил решение Одесского окружного суда без изменений.

У Государственной авиационной службы остается лишь вариант – оспорить решение двух судов в Верховном суде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о другом ЖК на этой же улице, из-за которого идут аналогичные судебные процессы. На территорию ЖК “Горизонт” журналистов не пропускают, а местные не уверены, что самолетам может мешать два 24-этажных дома.

Фото: vernissage.od.ua

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