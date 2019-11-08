“Покиньте территорию”: что происходит на месте высотки, мешающей самолетам в Одессе

Новострой “Горизонт” на улице Костанди, 104 оказался под угрозой сноса, поскольку его этажность не была согласована с госпредприятием по обслуживанию воздушного движения в Украине. Корреспондент “Одесской жизни” отправился узнать, продолжаются ли там строительные работы, и что скажут управляющие этого жилого комплекса о препятствовании взлету самолетов.

Однако даже просто попасть на территорию многоэтажки оказалось невозможным.

Охранник сказал нашему корреспонденту, что вход только по пропускам строительной компании «Будова» или по договоренности с руководством «Горизонта». “Управляющие будут завтра. А пока что я вас даже на территорию не пропущу”, – добавил охранник.

На следующий день в будке охранников уже была другая смена, и один из них пошел к руководству ЖК с вопросом, можно ли пропустить на территорию журналиста. Он вернулся через полминуты и пробормотал: «С вами тут говорить не будут. Покиньте территорию».

Впрочем, охранники во время короткого диалога успели сказать, что о сложившейся ситуации с ЖК даже и не слышали. Услышав такую «новость», они пришли в недоумение: «Да какие тут самолеты? Мы уже месяц, и едва их слышно отсюда, самолеты эти».

Но стоя даже за воротами новостроя, наш корреспондент заметил, что строительные работы не прекращаются.

В квартирах горит свет, а стены всё ещё заделывают кирпичом.

Иногда можно заметить строителей на основной площадке.

По всей видимости, застройщик пока что не очень обеспокоен судебным делом, в котором будет идти речь о сносе его детища.

Улицы рядом с высотками – Костанди и 3-й переулок Тимрязева – формируют частный сектор.

Дома там выстроены в основном одноэтажные, реже двухэтажные. При опросе практически все отказывались от видеокомментария или фото: говорят, что не хотят проблем с «соседом».

Одна жительница рассказала корреспонденту ОЖ, что однажды люди, связанные с этими двумя высотками, обещали снести весь их квартал и застроить подобными домами.

Об этом рассказала 72-летняя Вера: «Знаете, по поводу авиапутей – все может быть. Аэродром тут рядом, может дома эти как-то и мешают самолетам приземляться, возможно, что где-то тут напротив и пролетают самолеты. Там на крыше может поэтому и лампочки установили. Но в снос этого здания не верю. Да и уже выстроили ведь, столько миллионов вложили – это даже грех будет. Ну, а вообще, мы протестовали против этой стройки, и деньги собирали на адвокатов. Но это ничего не дало. Потом как-то нам те люди сказали, что снесут наш квартал и застроят высотками».

30-летняя Светлана, проживающая на Костанди, утверждает, что самолёты летают все-таки поодаль домов: «Так, чтобы прямо здесь они пролетали – нет. По поводу вероятного сноса здания могу сказать, что они пока это строили, то столько грязи, пыли и неудобств создавали нам… а если будут сносить, то даже трудно представить, что это будет. Если честно, то мне, как проживающей тут, оно не мешает».

Аналогичное мнение выразил и 48-летний местный житель Владимир: «По поводу того, что оно мешает воздушному коридору, не слышал. Да и коридора, тут кажется, нет никакого. Редко можно даже полосы от самолётов увидеть».

А вот 67-летняя Татьяна, которая регулярно наведывается к своей дочери на Костанди, думает иначе: «Самолеты тут слышу, но не скажу, чтобы они часто тут летали. Конечно, если это здание как-то мешает авиапутям, то надо что-то с этим сделать. Вы говорите про снос здания, но я с трудом в это верю. Это Одесса, тут и договориться могут. Тут, я слышала, что ещё один 4-этажный дом хотели сносить ещё несколько лет назад. Но он все также стоит на месте».

Опросив около 10 человек, которые проживают на близлежащих улицах, наш корреспондент убедился, что все они не верят даже в вероятность сноса двухсекционного ЖК «Горизонт».

Этот конфликт должен решить Окружной административный суд Одессы. Заседание по этому дело назначено на 14 ноября.

Напомним, что выстроенный дом оказался под угрозой сноса. Дело в том, что этажность ЖК «Горизонт» не согласована с государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух». По материалам предыдущих судебных разбирательств стало известно, что Госавиаслужба сначала подала иск в Окружной административный суд Киева, а затем это дело перенесли в Окружной административный суд Одессы. В решении суда указано, что ГП требует сноса уже практически выстроенных многоэтажек от ООО «Навитранс», КП «Будова» и возвращения территории в исходное состояние. «Украэрорух» заявляет, что два 24-этажных дома мешают взлету и посадке самолётов в Одессе. Вместе с этим требуют признать противоправными действия Управления архитектуры и градостроения Одесского горсовета из-за выдачи градостроительных условий застройщику и отменить их.

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