Вынужденные меры: почему снесли детскую площадку на одесской Молдаванке?

Автомобильный дом на Молдаванке долгое время поддерживал существование детской площадки «Сашуля». Однако на время карантина ее закрыли. Несмотря на это, родители продолжали приводить своих детей поиграть, поэтому собственники прияли решение о демонтаже.

Об этом сообщает politeka.net.

Одесситы в социальных сетях выражают недовольство сносом полюбившейся детям площадки «Сашуля» в Банном переулке, 4. Площадку там установили более 10 лет назад. А названа она в память о трагично погибшем мальчике.

На время карантина детский игровой комплекс закрыли. Но родители продолжали приводить туда детей. Это замечали в расположенном рядом «Автомобильном доме Volkswagen», на балансе которого находилась эта площадка.

«Много лет мы поддерживали детскую площадку «Сашуля», но закрыли ее, когда началась эпидемия», – сообщил вице-президент компании Алексей Костенко.

Поэтому ради безопасности здоровья детей и родителей ее решили демонтировать. В то же время Костенко не может точно сказать, вернут ли площадку. Также как и гарантировать, что на ее месте за время пандемии не появится что-то другое.

Фото: odessa.politeka.net

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