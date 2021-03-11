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Вымерший носорог? Под Одессой нашли останки древнего животного (фото)

Вымерший носорог? Под Одессой нашли останки древнего животного (фото)

Останки древнего животного обнаружены в городе Черноморске Одесской области. Их возраст, предположительно, более чем почтенный – 8-14 тысяч лет.

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Об этом сообщает в Facebook-группе «Черноморск оnline» педагог Александр Макаренко.

«Вблизи Черноморска найдены кости. Вероятно, это останки древнего носорога под названием Coelodonta antiquitatis. В ближайшее время материалы передадут на исследование ученым ОНУ им. Мечникова… Я предполагаю, что это позвонок шерстистого носорога, ученые из ОНУ уже более точно определят», – сообщает Александр.

кости древнего животного

нашли древние останки под Черноморском

Шерстистый носорог (волосатый носорог) – вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 8-14 тысяч лет назад. Основными причинами его вымирания (как и многих других крупных млекопитающих плейстоцена) считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.

Шерстистый носорог по внешнему облику был в целом схож с современными носорогами, однако несколько отличался телосложением и некоторыми деталями строения. Он был покрыт густой и длинной шерстью, что было приспособительной чертой к обитанию в холодных тундростепях с чрезвычайно суровым климатом. Как и все носороги, он был исключительно растительноядным животным, питавшимся в основном травянистыми растениями, в изобилии росшими в тундростепи. На значительной части своего ареала он соприкасался с древними людьми, которые охотились на шерстистых носорогов и могли сыграть важную роль в их исчезновении.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на территории одесского национального природного парка «Тузловские лиманы» нашли останки древнего животного

Фото: Facebook-группа «Черноморск оnline», изображение шерстистого носорога – Glavnoe.ua

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