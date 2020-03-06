Выделенная полоса на улице Ришельевской: есть ли место одесским велосипедистам?

Дело в том, что после того, как там появилась выделенная полоса для маршруток и троллейбусов, там практически негде проехать велосипедистам.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Общественники организации “Веловектор”, обратившись в мэрию с этим вопросом, получили четкий ответ: движение велосипедов по полосе общественного транспорта запрещено. Более того, когда любители велоспорта все же пытаются по ней проехать, их останавливает полиция, указывая на нарушение.

Согласно правилам ПДД, ездить по тротуарам им также нельзя. А так как на улице не предусмотрена велодорожка, остается рисковать, выезжая на среднюю полосу. Так они и двигаются, осторожничая, зажаты в потоке маршруток и машин.

В то же время наиболее безопасным для велосипедистов было бы движение в правой крайней полосе, как раз в части выделенной полосы.

Фото: dumskaya.net

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