Выборы: как определиться с программой кандидатов? Одесситам поможет платформа iVote

Как сообщается на странице общественников в Facebook, iVote – это платформа, цель которой – помочь избирателям лучше понять предвыборные программы кандидатов в мэры при помощи вопросов на общественно-политическую тематику.

«Система соотносит ваши ответы с официальными программами кандидатов и показывает, с кем из них наибольшее или наименьшее совпадение», – поясняют авторы теста.

Пользоваться системой просто: необходимо выбрать город проживания и ответить на ряд вопросов. После этого на экране появляется список кандидатов и процентное соотношение совпадений и несовпадений их взглядов с взглядами избирателя.

При этом общественники подчеркивают, что разработчики программы гарантируют анонимность: сайт и приложение iVote не собирают никаких персональных данных и не требуют регистрации.

«Институт Политической Информации» – это независимый общественный аналитический центр, цель которого – просвещение избирателей и предоставление им всесторонней информации о ходе политических процессов и реформ в Украине.

Узнать своего кандидата можно ЗДЕСЬ.

Ранее Одесский центр общественной организации «Институт политической информации» разработал мобильное приложение PolitScanner, благодаря которому можно получить информацию о любом политике, лишь наведя камеру мобильного телефона на его изображение.