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Выборы 2020: как правильно заполнять бюллетень для голосования (видео)

Выборы 2020: как правильно заполнять бюллетень для голосования (видео)

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября утвердила правила заполнения бюллетеня на местных выборах 25 октября 2020 года. Центризбирком объяснил, как правильно заполнить бюллетень, чтобы проголосовать.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, чтобы проголосовать за партию, необходимо в пустом квадрате напротив названия политсилы поставить отметку плюс “+” или любую другую. После этого необходимо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его порядковый номер в квадрате с трафаретом. Проголосовать можно только за одну политическую партию и одного кандидата в депутаты.

Ранее мы сообщали, как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах мэра и горсовета Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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