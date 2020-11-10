Новости Одессы и Одесской области

Выбор между «стройплощадкой» и «русским миром» – политолог спрогнозировал результаты выборов в Одессе

Выбор между «стройплощадкой» и «русским миром» – политолог спрогнозировал результаты выборов в Одессе

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов уверенно выигрывает выборы в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом заявил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук на своей странице в Facebook.

“Где-то ситуация пока не совсем понятна. Как во Львове. Где-то понятнее. Например, в Одессе ожидается “жаркое” воскресенье, где местные жители будут выбирать между действующим городским главой Геннадием Трухановым и представителем ОПЗЖ Николаем Скориком. Прогнозировать результаты выборов в Одессе не так сложно. С одной стороны, “деполитизированный” Труханов, с другой – представитель конкретной политической силы с конкретным политическим позиционированием, которое, мягко говоря, не нравится многим представителям совершенно разных политических сил и мировоззрений (притом, что у большинства сторонников ОПЗЖ Труханов тоже не вызывает негативных эмоций)”, – подчеркнул Олещук.

Он добавляет, что благодаря высокому уровню политической структуры Одессы, где в горсовете будут представлены абсолютно разные политсилы, “деполитизированный хозяйственник” Труханов, очевидно, имеет все шансы в третий раз обойти конкурентов.

“Причем – без особых проблем и с солидным отрывом. Соперник у него для этого – оптимальный. Очевидно, что в соревновании “стройплощадки” (Труханов) и “русского мира” (Скорик) в Одессе уверенно выиграет “стройплощадка”. Это такое одесское проявление “клиентоориентированности”, – резюмирует эксперт.

Источник: РБК-Україна

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить