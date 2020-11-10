Выбор между «стройплощадкой» и «русским миром» – политолог спрогнозировал результаты выборов в Одессе

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов уверенно выигрывает выборы в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом.

Об этом заявил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук на своей странице в Facebook.

“Где-то ситуация пока не совсем понятна. Как во Львове. Где-то понятнее. Например, в Одессе ожидается “жаркое” воскресенье, где местные жители будут выбирать между действующим городским главой Геннадием Трухановым и представителем ОПЗЖ Николаем Скориком. Прогнозировать результаты выборов в Одессе не так сложно. С одной стороны, “деполитизированный” Труханов, с другой – представитель конкретной политической силы с конкретным политическим позиционированием, которое, мягко говоря, не нравится многим представителям совершенно разных политических сил и мировоззрений (притом, что у большинства сторонников ОПЗЖ Труханов тоже не вызывает негативных эмоций)”, – подчеркнул Олещук.

Он добавляет, что благодаря высокому уровню политической структуры Одессы, где в горсовете будут представлены абсолютно разные политсилы, “деполитизированный хозяйственник” Труханов, очевидно, имеет все шансы в третий раз обойти конкурентов.

“Причем – без особых проблем и с солидным отрывом. Соперник у него для этого – оптимальный. Очевидно, что в соревновании “стройплощадки” (Труханов) и “русского мира” (Скорик) в Одессе уверенно выиграет “стройплощадка”. Это такое одесское проявление “клиентоориентированности”, – резюмирует эксперт.

Источник: РБК-Україна