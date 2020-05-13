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Новости Одессы и Одесской области

Вугілля, взуття і банани: Одеські митники розповіли, які товари найчастіше імпортують (відео)

Вугілля, взуття і банани: Одеські митники розповіли, які товари найчастіше імпортують (відео)

За 4 місяці поточного року Одеська митниця Держмитслужби адмініструвала 12,2 млрд грн митних платежів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці у Facebook.

Це на 700 млн грн більше ніж за січень-квітень 2019 року.

У квітні 2020 року, зокрема, митні надходження до держбюджету перевищили 2,6 млрд грн.

Загальний зовнішньоторговельний баланс експортно-імпортних операцій у зоні діяльності Одеської митниці за січень-квітень 2020 року склав 175,70 млрд грн, а саме: експорт – 127,98 млрд грн та імпорт – 47,72 млрд грн грн.

До п’ятірки основних торговельних країн-партнерів увійшли: імпортери – США, Нідерланди, Туреччина, Китай та Гана, а також експортери – Китай, Єгипет, Нідерланди, Туреччина та Південна Корея.

Найбільшу питому вагу у товарообігу оподаткованого імпорту становлять: легкові автомобілі, кам’яне вугілля, взуття, пестициди, цитрусові та банани.

Основу експорту товарів складають: кукурудза, олія соняшникова, залізорудні котуни, пшениця, напівфабрикати з вуглецевої сталі та чавун переробний.

За 4 місяці поточного року #Одеська_митниця_Держмитслужби адміністровано 12,2 млрд грн митних платежів. Це на 700 млн…

Gepostet von Одеська митниця Держмитслужби am Dienstag, 12. Mai 2020

Фото: ВолиньPost

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