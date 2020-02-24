Все зеленые насаждения Одессы нанесут на специальную карту

Там решили создать интерактивную карту и нанести туда все зеленые насаждения города.

Об этом рассказал директор департамента Дмитрий Жеман.

По его словам, это поможет систематизировать работу по уходу за кустами и деревьями в Одессе.

Разработку карты планируют завершить в начале марта.

Также в мэрии решили с целью систематизации работы объединить “Горзелентрест” с КП “Парки Одессы”. В горсовете считают, что это позволит уменьшить количество бесхозных деревьев.

К слову, недавно в “Горзелентресте”, исследовав зеленые насаждения, заявили, что 90% из них уже старые и их пора выкорчевать. В связи с этим Одесса присоединится к всеукраинской весенней акции по озеленению.

Так, 20 марта у нас в рамках ЮНИСЕФ пройдет акция, в ходе которой высадят около тысячи деревьев.

Заявки на участие можно оставлять на сайте департамента хозяйства, на странице КП «Горзелентрест» в Facebook или на платформе greeningua.org.

Фото: s3.amazonaws.com

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