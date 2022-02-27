Все подвалы в домах Одессы должны быть открыты: они могут служить укрытием

Вниманию одесситов! Если вы обнаружили подвал в своем доме запертым, немедленно сообщайте диспетчерскому департаменту городского хозяйства
Сделать это можно по телефонам:
— 048 705 48 84
— 067 705 84 48
Цей матеріал також доступний українською
Вниманию одесситов! Если вы обнаружили подвал в своем доме запертым, немедленно сообщайте диспетчерскому департаменту городского хозяйства
Сделать это можно по телефонам:
— 048 705 48 84
— 067 705 84 48
Цей матеріал також доступний українською
Цей матеріал також доступний українською