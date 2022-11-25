Временная оплата за воду – поддержка жизнедеятельности города!

Но в то же время в поддержке одесситов нуждаются и коммунальщики. Без оплаты потребленных услуг, станет невозможно снабжать город водой. В такое трудное время только вместе можно все одолеть. В компании понимают все сложности и отмечают, что будут благодарны за каждую посильную оплату.

Провести оплаты можно через банковские терминалы в торговых центрах, в центральных отделениях банков, где работают генераторы, с помощью он-лайн банкингов, чат-бота и быстрой ссылки на официальном сайте «Инфоксводоканала».