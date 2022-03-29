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Враг не оставил планов захватить Одессу: обстановка на утро 29 марта (видео)

Враг не оставил планов захватить Одессу: обстановка на утро 29 марта (видео)

Ночь на вторник, 29 марта 2022 года, прошла в Одессе спокойно.
Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер областной Военной администрации Сергей Братчук.

Как отмечает Братчук, волнующие многих воздушные тревоги – это не самой страшное в этой войне, поскольку рашисты не отказались от планов на Одессу. По его словам, сейчас у защитников города очень много работы, чтобы помогать фронту, чтобы мы все вместе шли к победе.

«Враг не отступил от Одессы, это понятно: воздушная разведка, пребывание кораблей и прочее. А диверсионные группы? Они пытаются продвигаться на нашу территорию, но есть и хорошая контрдиверсионная работа»,

– говорит спикер Военной администрации.

Кроме того, Братчук в очередной раз напомнил одесситам о необходимости соблюдать меры предосторожности на пляжах и держаться подальше от прибрежной зоны, так как на сегодняшний день это небезопасно.

 

⚡️Чорноморська посмішка задля Перемоги! Одеса у планах ворога, а ми ті пацючі плани ламаємо!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 28 марта 2022 г.

 

Фото и видео с Facebook-страницы Сергея Братчука

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Редакция ПРОФИЛЬ

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