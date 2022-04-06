Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области – данные ОВА (видео)

Ночь на среду, 6 апреля, 42-й день с начала российского вторжения в Украину, прошла в Одессе и Одесской области относительно спокойно, хотя не обошлось без сигналов воздушной тревоги.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
По словам Братчука, враг продолжает активизировать воздушную разведку. Работают наши силы противовоздушной обороны и силы обороны области и города.
«Я хочу пожелать всем вам искреннего и спокойного украинского неба, черноморской улыбки и мужества. Нам еще много надо выдержать»,
– говорит он в своем утреннем видеообращении.
Доброго ранку, ми з Одеси! Ворог активізує повітряну розвідку. Ми — боронимо наш край, ворог — в пекло потрапляй! І ми нашу Червону Калину підіймемо!
Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 5 апреля 2022 г.
Ранее Сергей Братчук призвал жителей Одессы и области быть бдительными и доверять только официальным источникам информации, так как враг пытается давить на нас психологически и готовит очередные фейки и информационно-психологические операции.
Фото иллюстративное, UA.News