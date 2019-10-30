Впервые за несколько лет Одессу посетил иностранный круизный лайнер (фото)

Лайнер MS Amera прибыл из румынского города Констанца. Кстати, судно уже не впервые зашло в порт Одессы. В последний раз оно гостило у нас под другим названием в 2012 году.

На причале доступ к лайнеру оградили. Так что подойти к нему ближе не получалось – стояла охрана, а полицейские патрулировали территорию. За ограждением иностранных туристов уже поджидали автобусы. Они свою экскурсию начали еще рано утром, «вооружившись» фотоаппаратами.

Но особо любопытным все же можно было на пару метров зайти за ограждение и сфотографировать теплоход чуть ближе. Да и не только его сфотографировать, но и себя запечатлеть на фоне возвышающегося над остальными судна. Впрочем, селфи можно было сделать, даже не спускаясь к причалу: судно-то огромное – его было заметно еще от памятника Дюку.

MS Amera – большое судно, длиной в 205 метров. На девяти пассажирских палубах помещается 835 человек, при экипаже в 440 человек. Сейчас оно совершает большой круиз по Средиземному и Черному морях. А помимо Одессы, зайдет в Ниццу, Сиракузы, Пирей, Несебр, Констанцу, Стамбул, Чесму, Санторини, Дуррес, Сплит и завершит круиз в Триесте. Судно пробудет у нас недолго. Отчалит из Одессы сегодня же, в 18:00, направившись в Стамбул.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, пассажирский лайнер MS Amera стал первым иностранным круизным лайнером, причалившим в одесском порту за последние 2,5 года. В прошлый раз иностранный лайнер заходил в порт Одессы в июне 2017 года. Это было небольшое экспедиционное судно ISLAND SKY.

А лайнер MS Amera ранее, в апреле 2012 года, уже бывал в Одессе, тогда он назывался «Prinsendam». Впрочем, за историю своего существования, а она началась в 1988 году в Финляндии, лайнер сменил три названия: «Seabourn sun», «Royal viking sun», «Prinsendam.

Пока судоволадельцы остановились на наименовании «Amera». Кстати, под названием «Royal viking sun» лайнер был семь раз признан «Лучшим круизным судном» (по классификации Berlitz Guide).

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