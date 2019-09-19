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Новости Одессы и Одесской области

Впервые в Одессе, песни Цоя прозвучат для вас в сопровождении симфонического оркестра

Впервые в Одессе, песни Цоя прозвучат для вас в сопровождении симфонического оркестра

В Музкомедии пройдет концерт, приуроченный к знаменательной дате – 30 лет знаменитому альбому «Группа крови».

Группа «Виктор» споет для вас песни кумира миллионов.

Цой пел о том, что близко и понятно любому человеку, в какую бы эпоху он не жил: о любви, о жизни и о смерти, о честности и смелости.

При всей кажущейся простоте, лаконизме и мелодичной прозрачности, песни Цоя несут в себе формулу таланта, секрет которой не раскрыт по сей день. Многие откровенно подражают ему, многие пытаются разгадать эту тайну, но пока что не приблизились к разгадке и на шаг.

Но группа «Виктор» оказалась необыкновенно созвучной внутреннему мироощущению Виктора Цоя и является лучшим исполнителем группы «Кино». Это единственная группа честно и вдохновенно отражающая дух и творчество группы «КИНО».

Впервые, песни Цоя прозвучат для вас в сопровождении симфонического оркестра.

Вас ждет атмосфера перемен, которая поможет вновь ощутить дух настоящей свободы.

  • Дата – 29 сентября (воскресенье), начало в 19:00
  • Место проведения – театр Музкомедии (ул. Пантелеймоновская, 3)
  • Организатор – концертно-продюсерская компания Magicbox
  • Стоимость билетов – 180- 700 грн

Билеты https://concert.ua/uk/event/viktor-coi-odessa

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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