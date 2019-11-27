Вперше на півдні України в Одесі провели надважку операцію

В Одесі лікарі з міської клінічної лікарні №11 провели операцію, яку до цього не проводили ще ні в місті, ні на півдні України загалом.

Про це повідомив доцент Одеського національного медичного університету Микола Турчин у Facebook. Микола Турчин є доцентом Одеського Національного медичного університету.

– Нами була проведена перша не тільки в місті, а й на Півдні України ендоскопічна дискектомія (видалення грижі диска при болях пов’язаних з компресією корінця нерва в хребті). Це дає можливість пацієнту відразу уникнути больового синдрому і через пару годин після операції піти додому «на своїх ногах». Спасибі всім, – зазначив медик.

Фото: Микола Турчин

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