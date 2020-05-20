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Впав з дерева, але не сказав батькам: на Одещині на операційному столі помер 11-річний хлопчик

Впав з дерева, але не сказав батькам: на Одещині на операційному столі помер 11-річний хлопчик

11-річного хлопчика вчора, 19 травня, ввечері з дому забрала «швидка» у вкрай важкому стані.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що, прокинувшись з самого ранку, хлопчик почав скаржитися батькам на біль у животі. Вони дали синові пігулки, але з часом стан дитини тільки погіршувався. Близько 7-ї години вечора батьки забили на сполох і викликали лікарів. Вже в лікарні хлопчик зізнався, що нібито впав із дерева. На превеликий жаль, врятувати маленького пацієнта медикам не вдалося.

За фактом смерті дитини відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. Наразі тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. Досудове слідство триває.

 

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