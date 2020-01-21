Возле железнодорожного вокзала в Одессе бездомных угощали красной икрой

У людей без определенного места жительства в Одессе на днях был настоящий праздник.
Когда люди пришли на Привокзальную площадь, где для них устраивают благотворительные обеды, их ждал сюрприз. В этот раз наряду с традиционной гречкой, макаронами и борщом бездомным предложили отведать…красной икры.
Об этом написал в Facebook волонтер организации “Православное поколение” Тамерлан Баннура.
В целом организаторы подготовили около четырех килограммов деликатеса. Это стало подарком от одного из меценатов благотворительного фонда.
Как отметил Тамерлан Баннура, к первому и второму их подопечные уже привыкли. А вот икра на таком мероприятии была впервые. К тому же, помимо нее, бездомных еще угостили сыром, сосисками и колбасой. В общем, все, по словам волонтера, остались довольны.
К слову, на Привокзальной площади обеды для бездомных устраивают каждую субботу и воскресенье в 13.00.
Фото: Facebook Тамерлана Баннуры
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Надо сделать, шоб не было бездомных.И не икрой кормить 1 раз,а 7 раз кашей с борщем в неделю..