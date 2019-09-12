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Новости Одессы и Одесской области

Возле одной из одесских школ началось строительство роллердрома

Возле одной из одесских школ началось строительство роллердрома

Долгожданное строительство роллердрома возле школы №13 (Крымская, 62) началось спустя 7 месяцев планировки.

Об этом написал глава Суворовской районной администрации Сергей Кондратюк на своей странице в Facebook.

По его словам, в феврале мэр Одессы Геннадий Труханов встречался со спортсменами и жителями района, чтобы обсудить строительство роллердрома.

На площадке будет гладкое покрытие и специальный спортивный инвентарь для выполнения упражнений на роликах, скейтах и велосипедах. Но ограничение по времени тоже будет — площадку оградят забором для предотвращения вандализма, и чтобы ночью спортсмены-любители не создавали шум.

Несмотря на то, что строительство началось относительно недавно, глава райадминистрации уверяет, что ждать осталось недолго.

Фото: Сергей Кондратюк

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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