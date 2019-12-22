Воскресный день в парке Победы: маленькие одесситы кормят белок (видео)

Зима в этом году очень напоминает сказку “Двенадцать месяцев” – декабрь будто поменялся местами с апрелем. Воздух в Одессе в эти выходные прогрелся до 10 градусов тепла, и несмотря на прогнозы синоптиков, ярко светит солнце.

Многие одесситы гуляют сегодня на городских пляжах и парках. А белкам в парке Победы досталось лакомство от детей – грецкие орехи. Заметно, что пушистые грызуны уже привыкли ко вниманию людей: они смело спускаются по соснам за угощением, не боясь резвых ребят.

Gepostet von Andrey Plotnikov am Sonntag, 22. Dezember 2019

Фото, видео: Андрей Плотников

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