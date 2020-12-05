Воскресенье 6 декабря в Одессе будет облачным и ветреным – прогноз

Завтра, в воскресенье, 6 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 2-4 °С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5 °С тепла, на севере 0-5 °С мороза, днем 2-7 °С тепла, на севере 0-2 °С мороза.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.