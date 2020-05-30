Воровка представилась соцработником и украла у одесского пенсионера 3000 долларов и телефон

В Одессе задержали злоумышленницу, которая под видом соцработницы обокрала 81-летнего жителя Суворовского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Назвавшись представительницей пенсионной службы, женщина попала в квартиру одессита и похитила около трех тысяч долларов и мобильный телефон. Поводом для визита незнакомка назвала повышение пенсии: якобы для этого ей необходимо было проверить наличие некоторых документов. Она даже помогала пожилому мужчине искать необходимые документы. Когда «соцработница» ушла, потерпевший обнаружил пропажу своих сбережений и телефона.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 44-летняя жительница Киевского района Одессы, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Полицейские выяснили «схему», по которой правонарушительница выбирала потенциальную жертву: сначала женщина общалась с доверчивыми жителями многоэтажки, узнавала, есть ли в доме одинокие пенсионеры, а уже потом начинала воплощать свой замысел в жизнь.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Среди них – коллекции марок, старинных монет и другие ценные вещи, происхождение которых женщина объяснить не смогла.

Сейчас работники полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим преступлениям и устанавливают владельцев изъятого имущества.

Фото: Freepik

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