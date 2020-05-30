fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Воровка представилась соцработником и украла у одесского пенсионера 3000 долларов и телефон

Воровка представилась соцработником и украла у одесского пенсионера 3000 долларов и телефон

В Одессе задержали злоумышленницу, которая под видом соцработницы обокрала 81-летнего жителя Суворовского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Назвавшись представительницей пенсионной службы, женщина попала в квартиру одессита и похитила около трех тысяч долларов и мобильный телефон. Поводом для визита незнакомка назвала повышение пенсии: якобы для этого ей необходимо было проверить наличие некоторых документов. Она даже помогала пожилому мужчине искать необходимые документы. Когда «соцработница» ушла, потерпевший обнаружил пропажу своих сбережений и телефона.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 44-летняя жительница Киевского района Одессы, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Полицейские выяснили «схему», по которой правонарушительница выбирала потенциальную жертву: сначала женщина общалась с доверчивыми жителями многоэтажки, узнавала, есть ли в доме одинокие пенсионеры, а уже потом начинала воплощать свой замысел в жизнь.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Среди них – коллекции марок, старинных монет и другие ценные вещи, происхождение которых женщина объяснить не смогла.

Сейчас работники полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим преступлениям и устанавливают владельцев изъятого имущества.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить