Воронцовский дворец: до 22 октября можно сходить на выставку о старинной усадьбе

В музее Блещунова открылся второй сезон выставки «Четыре сезона городской усадьбы Воронцовых». В ней на основании архивных документов представлена история усадьбы и ее роль в развитии города.

Воронцовский дворец оставил необычайный след в истории Одессы. Сегодня это не только памятник архитектуры, но и знаковая достопримечательность Украины. Усадьба, созданная в период с 1822 по 1907 год, сильно видоизменилась. В экспозиции выставки представлены экспонаты, иллюстрирующие, какими были исторический фасад здания и его внутренний интерьер в начале ХХ века.

Выставка проходит до 22 октября.

Адрес: улица Польская, 19.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Стоимость билетов: взрослый — 30 грн., пенсионеры и учащиеся — 10 грн.

Фото: old.odessa.ua