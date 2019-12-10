Володимир Зеленський і “Гра престолів”: що найчастіше шукають українці у Google

8 сезон серіалу “Гра престолів”, а також нинішній Президент Володимир Зеленський стали лідерами пошукових запитів, які у 2019 році задавали у Google українці.

Про це розповів директор Google з розвитку бізнесу у Східній Європі Дмитро Шоломко на брифінгу 10 грудня в Києві, повідомляє Укрінформ.

– Ми вирахували найпопулярніші запити цього року, але, як правило, вони не міняються, вони більш-менш одні й ті самі: це фільми, серіали, Євробачення, але цього року трохи популярнішим став спорт, – зазначив Шоломко.

Найпопулярнішим запитом українців цьогоріч став “Гра престолів 8 сезон”, на другій позиції – “Зеленський”, а замикає трійку лідерів “Юлія Началова” (російська співачка, яка померла у березні).

У категорії “Персона” найбільший інтерес в українців викликав знову ж таки Зеленський, за ним ідуть російська акторка Анастасія Заворотнюк та Петро Порошенко.

З-поміж кінофільмів найпопулярнішим виявився “Джокер”, за яким ідуть “Месники: фінал” та “Аквамен”. До першої десятки запитів увійшов й український фільм “Захар Беркут”.

Найбільш запитуваним словом у категорії “Що таке?” було “томос”. Також українців цікавила подагра, формула Штайнмаєра (українці писали “Штанмайєр”). У категорії “Найпопулярніше ТВ-шоу” традиційно перед ведуть “Евробачення 2019”, “Холостяк 2019” та “Оскар 2019”.

Фото: 5 канал

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