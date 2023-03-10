Война в Украине: ВСУ информируют о ситуации на утро 380-го дня

Сегодня, в пятницу, 10 марта 2023 года, начались триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Согласно утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и жилищам гражданского населения. россия не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 беспилотников (БпЛА) типа «Шахед-136», половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили на них 102 атаки оккупантов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. российская федерация сохраняет военное присутствие на территории республики беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елино Черниговской области; Середина-Буда и Атинское Сумской и Казачью Лопань, Стрелку, Красное, Волчанск и Бологовку на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлинск, Двухлетнюю, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмута. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз под минометные обстрелы оккупантов попали жители города Олешки.

В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.

Больше подробностей о потерях врага на утро сегодняшнего дня представлено в инфографике: