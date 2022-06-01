Война в Украине, день 98-й: обстрелы, бои, потери врага

Сегодня, 1 июня 2022 года, начались девяносто восьмые сутки героического противостояния Украины военному вторжению путинских рашистов. О текущей ситуации на фронте информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают усиленно охранять участок украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжается проверка боеготовности определенных соединений и воинских частей.

На Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от украинской границы.

Агрессор нанес ракетный авиаудар с самолетов Су-35 по Белополью и обстрелял из артиллерии район населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых позиций и ведении разведки.

На Харьковском направлении враг вел артобстрелы населенных пунктов Александровка, Слатино и Циркуны, а также нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник перегруппировал войска и отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи беспилотника «Орлан-10» в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

На Донецком направлении подразделения агрессора ведут наступление при поддержке авиации. Противник ведет обстрел вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка танковый и мотострелковый батальоны.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое велись массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота российской федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

Штормом сорвало с якоря две вражеских морских мины. Одну унесло волнами к берегу Одесщины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-морских сил, другую наши воины взорвали прямо в море.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около 70 человек.