Война в Украине: об успехах ВСУ и потерях врага на утро 141-го дня

Сегодня, в четверг, 14 июля 2022 года, начались сто сорок первые сутки с начала вероломного вторжения в Украину путинских фашистов и героического противостояния нашего народа оккупантам. О ситуации на фронте на утро этого дня докладывает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По информации ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается. На последнем враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении враг ведет обстрелы вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного, а также пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, но безуспешно.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, здесь идут бои.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиаудары недалеко от Авдеевки и Каменки. С частичным успехом наступал в направлении населенного пункта Каменка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия, чтобы не допустить наступления подразделений сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ