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Война в Украине: о ситуации на утро 88-го дня

Война в Украине: о ситуации на утро 88-го дня

Начались 88-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Оперативной информацией на утро воскресенья, 22 мая 2022 года, делится Генштаб Вооруженных сил страны.

По данным ВСУ, противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке страны, а также наносит ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

Также враг начал более интенсивно применять авиацию в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий. Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении рашисты пытаются не допустить прорыва наших войск на границу страны.

На Славянском направлении враг готовится к наступлению. Оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Вернополье, Дубравное и Долгенькое.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении враг наступает в сторону Северодонецка и Лисичанска. Шли бои возле населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на прежние позиции.

На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, идет бои.

На Авдеевском направлении рашисты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, но безуспешно. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку и нанес авиаудары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел. Основные усилия здесь он сосредоточил на содержании занятых рубежей и ведении. Велись артобстрелы позиций Сил обороны.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак врага, уничтожены 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны сбил один беспилотник «Орлан-10».

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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