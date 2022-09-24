Война в Украине: о фронтовой ситуации на утро 213-го дня

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григоровка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных беспилотников погибли два человека и еще двое получили ранения.

Ночью оккупанты обстреляли город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

– в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двуречная;

– в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двуречная; на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

– Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

– Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраины.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 35 населенным пунктам. Среди них – Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка, Широкое, Сухой Пруд, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые «референдумы». В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил российской федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта российской федерации, оккупационные власти начали вручать повестки о мобилизации.

Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые «кадыровцы» захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь беспилотников оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники уточняются.